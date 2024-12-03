На Кубани выявили 236 случаев заболевания коронавирусом

236 случаев заболевания коронавирусом выявили в Краснодарском крае. Об этом сообщает оперштаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наибольшее число заболевших выявили в Краснодаре — 59, в Сочи — 34, Новороссийске — 31. В Ейском районе 15 человек с положительными тестами, в Армавире — 10, в Кущевском районе — девять. По шесть пациентов в Мостовском и Славянском районах.

В Крымском и Каневском районах по пять заболевших. В Апшеронском, Староминском, Северском — по четыре. По трое пациентов в Новокубанском, Динском, Кавказском, Курганинском, Тихорецком, Усть-Лабинском, Новокубанском районах и Горячем Ключе. В Тимашевском, Кореновском, Приморско-Ахтарском, Павловском и Крыловском — по два положительных теста на COVID-19. По одному — в Анапе и Геленджике, Абинском, Белоглинском, Белореченском, Брюховецком, Красноармейском, Лабинском, Ленинградском, Туапсинском районах.

Среди заболевших 122 женщины и 48 детей. Возраст пациентов варьируется от месяца до 97 лет.

Алина Зорина