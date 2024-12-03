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Мэрия Екатеринбурга отключила медиаэкраны после того, как на них показали порно

В Екатеринбурге туристический экран у водонапорной башни в Историческом сквере стал транслировать порнографические ролики вечером 2 декабря. Как сообщили в пресс-службе мэрии, все медиаэкраны в городе отключены после того, как стало известно об инциденте.

На медиаэкране у водонапорной башни вечером 2 декабря стали транслироваться порноролики

На медиаэкране у водонапорной башни вечером 2 декабря стали транслироваться порноролики

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На медиаэкране у водонапорной башни вечером 2 декабря стали транслироваться порноролики

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как сообщили в мэрии города, изначально экраны с доступом в Интернет были сделаны для того, чтобы пользователи могли посещать сайты музеев, театров и других учреждений культуры. «Однако кто-то из горожан использовал эти возможности для посещения порносайтов. Сейчас мы обратились к разработчикам программного продукта с тем, чтобы установить соответствующие фильтры. После этого экраны продолжат работу»,— добавили в пресс-службе администрации.

В Музее истории Екатеринбурга также заверили, что медиаэкран не принадлежит музею.

Анастасия Таначева

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