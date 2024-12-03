Кубанским промпредприятиям нужно 18 тысяч специалистов до 2030 года

В ближайшие шесть лет промышленным предприятиям Краснодарского края потребуется около 18 тыс. специалистов. Об этом сообщает портал «BFM Кубань» со ссылкой на министра промышленности региона Дмитрия Хмелько.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

До 2030 года на Кубани планируют открыть восемь индустриальных парков. Поэтому вопрос обеспечения таких площадок квалифицированными кадрами актуален, сказал министр.

Как сообщал Дмитрий Хмелько в интервью «Ъ-Кубань», в регионе представлены почти все отрасли промышленности, которые закрывают большинство потребностей краевых сельхозпроизводителей в технике и оборудовании. Сейчас краевые предприятия могут создавать заводы под ключ для винодельческой отрасли, пивоварения, масложировой и молочной отраслей, производства сыров и других пищевых производств.

Татьяна Ручкина