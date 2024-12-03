Кубанским промпредприятиям нужно 18 тысяч специалистов до 2030 года
В ближайшие шесть лет промышленным предприятиям Краснодарского края потребуется около 18 тыс. специалистов. Об этом сообщает портал «BFM Кубань» со ссылкой на министра промышленности региона Дмитрия Хмелько.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
До 2030 года на Кубани планируют открыть восемь индустриальных парков. Поэтому вопрос обеспечения таких площадок квалифицированными кадрами актуален, сказал министр.
Как сообщал Дмитрий Хмелько в интервью «Ъ-Кубань», в регионе представлены почти все отрасли промышленности, которые закрывают большинство потребностей краевых сельхозпроизводителей в технике и оборудовании. Сейчас краевые предприятия могут создавать заводы под ключ для винодельческой отрасли, пивоварения, масложировой и молочной отраслей, производства сыров и других пищевых производств.