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Два обладателя Кубка России по пляжному футболу перешли в ПФК «Краснодар-ЮМР»

Футболисты Нуритдин Мамадиев и Тимур Джабаров перешли в футбольный клуб «Краснодар-ЮМР». Об этом сообщает пресс-служба ПФК.

Нуритдин Мамадиев

Нуритдин Мамадиев

Фото: КПФ «Саратов»

Нуритдин Мамадиев

Фото: КПФ «Саратов»

По словам Нуритдина Мамадиева, футбольный клуб «Краснодар-ЮМР» собирает сильную команду и есть вероятность того, что клуб выйдет на новый уровень. Он также отметил, что сделает все необходимое, чтобы помочь команде добиться успеха.

Тимур Джабаров подчеркнул, что переход в клуб является для него «большим вызовом», ведь от объединения ожидают побед, а внутри команды появилась конкуренция после прихода титулованных и опытных игроков. Он также выразил готовность помочь клубу и порадовать краснодарских болельщиков высокими результатами.

Нуритдин Мамадиев, 29-летний универсальный игрок, ранее также выступал за такие клубы, как «Кристалл» (Санкт-Петербург), ЦСКА, «Локомотив» (оба — Москва), ЦОР (Могилев, Белоруссия) и другие. Он является чемпионом России 2020 года, победителем клубного чемпионата мира Мундиалито 2021 года и Московского международного кубка 2023 года. В списке его достижений также есть две серебряные и три бронзовые медали чемпионата России, а также золото и три бронзы Кубка страны.

Тимур Джабаров, 25-летний защитник, известен своими выступлениями за такие клубы, как «Крылья Советов» (Самара), «Спартак» (Москва), «Брест-Волга» (Брест, Беларусь), «АлтайСоккер» (Барнаул) и «Новатор» (Московская область). Среди его достижений — золото Кубка России, а также серебро и три бронзы российской Суперлиги. Кроме того, он принимал участие в Евразийской лиге пляжного футбола.

Ранее пляжный футбольный клуб «Краснодар-ЮМР» заключил контракт с чемпионом мира по пляжному футболу и вратарем сборной России Денисом Пархоменко. В его заслугах также значится два серебра и три бронзы чемпионата страны. В сезоне 2020 года Денис был признан лучшим вратарем.

Алина Зорина

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