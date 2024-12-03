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Аналитики назвали самую популярную профессию на Кубани

Самой популярной у соискателей в Краснодарском крае стала профессия разнорабочего. Как сообщают эксперты «Авито Работы», на долю вакансий этой категории пришлось 5,5% всех откликов на платформе, а средняя предлагаемая зарплата для кандидатов на позиции составила 77,7 тыс. руб. в месяц.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Доля вакансий разнорабочих на Кубани от общего числа предложений о работе осенью составила 6,6%. Это самый большой результат по краю.

Жители Краснодарского края также интересуются вакансиями курьера и грузчика. На их долю приходится 4,2 и 3,7% откликов соответственно. Курьерам готовы платить в среднем 112,3 тыс. руб., грузчикам — 61,5 тыс. руб.

При этом среди профессий с самым большим количеством вакансий по итогам осени 2024 года помимо разнорабочих указаны упаковщик и курьер. На них приходится по 4,8% вакансий. Упаковщикам готовы платить 83,7 тыс. руб.

Татьяна Ручкина

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