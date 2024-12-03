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На двух улицах Краснодара ограничат движение транспорта

5 декабря на участках улиц в центре Краснодара временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

С 6:00 до 21:00 ограничат движение автомобилей на ул. Гоголя и Орджоникидзе. По улицам нельзя будет проехать на участках от ул. Красноармейской до Красной.

Временные ограничения введены из-за проведения в Краснодарском творческом объединении «Премьера» им. Л. Г. Гатова краевого вокального конкурса эстрадных исполнителей «ИМЯ». Также в Краснодарской филармонии им. Г. М. Пономаренко состоится церемония награждения лауреатов «За благотворительность и добровольчество — Благотворитель Кубани».

Специалисты освободят участки от припаркованных автомобилей. Парковочные места будут предусмотрены только для участников мероприятия.

Алина Зорина

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