На двух улицах Краснодара ограничат движение транспорта

5 декабря на участках улиц в центре Краснодара временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

С 6:00 до 21:00 ограничат движение автомобилей на ул. Гоголя и Орджоникидзе. По улицам нельзя будет проехать на участках от ул. Красноармейской до Красной.

Временные ограничения введены из-за проведения в Краснодарском творческом объединении «Премьера» им. Л. Г. Гатова краевого вокального конкурса эстрадных исполнителей «ИМЯ». Также в Краснодарской филармонии им. Г. М. Пономаренко состоится церемония награждения лауреатов «За благотворительность и добровольчество — Благотворитель Кубани».

Специалисты освободят участки от припаркованных автомобилей. Парковочные места будут предусмотрены только для участников мероприятия.

Алина Зорина