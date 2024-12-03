В Ростове состоится первый официальный кубок России по нардам

С 4 по 8 декабря в «ДонЭкспоцентре» Ростова пройдет первый официальный Кубок России по нардам, сообщается на сайте правительства Ростовской области. Призовой фонд турнира составит 2,8 млн руб.

Участниками Кубка станут 220 спортсменов из 39 городов страны, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловска, Красноярска, Калининграда и Краснодара.

Соревноваться будут мужчины и женщины в двух дисциплинах: длинные нарды, а также короткие нарды.

Организаторами турнира выступают общественные организации «Федерация нард России» и «Федерация нард Ростовской области».

Анастасия Казуков