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На благоустройство общественных территорий в Краснодаре выделили 16,8 млн рублей

В Краснодаре на доблагоустройство семи общественных территорий направили 16,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

На объектах установили 98 скамеек и 124 урны. Работы выполнили в Детском сквере, по ул. Бульварное кольцо, в Прохладном сквере, на бульваре Котлярова, в Молодежном сквере, на Николаевском бульваре и в сквере 80-летия образования Краснодарского края.

На территории Молодежного сквера специалисты смонтировали скейт-площадку. В Детском — информационные щиты возле игровой и спортивной площадок. На Бульварном кольце установили два стола для настольного тенниса. В Прохладном сквере на спортивной площадке уложили бесшовное водонепроницаемое покрытие. В сквере имени 80-летия образования Краснодарского края установили 10 спортивных тренажеров.

Алина Зорина

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