Ростов лидирует среди мегаполисов по росту предложения съемного жилья

В ноябре текущего года донская столица возглавила рейтинг городов-миллионеров по росту предложения съемного жилья. Согласно исследованию сервиса «Яндекс Аренда», число сдаваемых лотов в городе увеличилось за месяц на 37,7%.

В ноябре средняя ставка долгосрочной аренды квартир в Ростове составила 35 тыс. руб. По итогам предыдущего месяца стоимость практически не изменилась. При этом в годовом выражении съемные квартиры продолжают расти в цене. Относительно ноября 2023 прошлого года их стоимость выросла на 32,4%.

Также в топ городов-миллионеров по росту предложений съемного жилья вошли Воронеж (+31,7% за месяц), Челябинск (+27,4%), Красноярск (+26,2%) и Краснодар (+25,5%).

По словам руководителя сервиса Романа Жукова, увеличение предложения на рынке недвижимости объясняется переходом инвестиционных квартир, купленных специально для сдачи в аренду, из новостроек в сегмент съемного жилья. Кроме того, это связано с «перетоком» на рынок долгосрочной аренды нераспроданных лотов со вторичного рынка.

Анастасия Казуков