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На Кубани поднимут суда, представляющие угрозу для моря

В Черном море поднимут два затонувших сухогруза, представляющие угрозу загрязнения воды. Данные об этом содержатся в приказе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Фото: Василий Дерюгин

Фото: Василий Дерюгин

С морского дна акватории Сочи до 2026 года поднимут носовую часть теплохода Aras-1. Останки судна расположены на глубине 11 м.

До 2027 года, согласно документу, со дна моря у берегов Новороссийска планируют поднять судно Seamark. Во время кораблекрушения на борту находилось более 3 тыс. т карбоната кальция и 7,5 т судового дизельного топлива.

Алина Зорина

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