В пяти районах Кубани отремонтировали 350 км линий электропередач

С января 2024 года в Павловском, Новопокровском, Крыловском, Белоглинском и Тихорецком районах Краснодарского края отремонтировали 350 км линий электропередач. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Работы провели для повышения надежности электроснабжения. Специалисты заменили более 870 опор и около 1 тыс. изоляторов, а также поменяли 66 км неизолированного провода.

В администрации края отметили, что проведенные работы улучшат качество электроснабжения для 250 тыс. потребителей. Специалисты также расчистили 57 га трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности.

Алина Зорина