В Азовском районе задержаны браконьеры с краснокнижной стерлядью

Сотрудниками погранслужбы задержаны четверо браконьеров в Азовском районе, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

Как следует из сообщения, пограничный наряд обнаружил две лодки с рыбаками на водоеме в Азовском районе, при этом они попытались скрыться. У задержанных изъяты 400 м сетей и более тонны рыбы частиковых видов, среди которой находились краснокнижные особи (стерлядь). Ущерб от браконьерской деятельности оценивается в 3,5 млн руб.

Против задержанных возбуждены административные дела за неповиновение законному требованию сотрудников ФСБ и за нарушение правил охоты и рыболовства.

Вадим Водолазов