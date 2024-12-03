В Оренбуржье выявили нарушения в деятельности организаций водопроводного хозяйства

Орская природоохранная прокуратура в ходе проверки исполнения законодательства об охране вод и водоотведении МУП «УКХ» и МУП «ЖКХ» Новотроицка и Гая выявила нарушения. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно информации регионального надзорного ведомства, до настоящего времени не разработаны проекты зон санитарной охраны скважин питьевого водоснабжения с. Новоникольск, разъезда № 213А, а также ст. Губерля в границах Новотроицка МУП «УКХ». Отбор проб из ряда артезианских скважин выявил «несоответствие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства по ряду показателей». Первый пояс зоны санитарной охраны скважины с. Новоникольск не огражден и не обеспечен охраной. На территории первого и второго пояса выявлено размещение загона для домашнего скота и навозохранилище.

Прокуратура также установила, что «в результате сброса сточных вод в р. Урал допущено превышение уровня содержания ряда загрязняющих веществ в поверхностном водном объекте». Комплекс очистных сооружений Новотроицка находится в неисправном техническом состоянии.

МУП «ЖКХ» не обеспечило завершение работ по геологическому изучению участка недр — Гайского водозабора. Работы также включают оценку запасов подземных вод и предоставление подготовленных материалов на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых.

Директорам предприятий внесены представления, по результатам рассмотрения которых предприятия заключили договоры на проведение необходимых исследований. Кроме этого, усилен производственный санитарный контроль за качеством питьевой воды, скорректирована необходимая санитарно-экологическая документация, запланировано финансирование, а также мероприятия по осуществлению ремонта очистных сооружений в Новотроицке.

Должностные лица организаций привлечены к административной ответственности по ст. 8.42 КоАП РФ, ст. 6.5 КоАП РФ, ст. 6.3 КоАП РФ, ст. 7.3 КоАП РФ, ст. 8.13 КоАП РФ, 8.14 КоАП РФ. им назначили штрафы на общую сумму 190 тыс. руб.

Руфия Кутляева