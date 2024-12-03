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Житель Майкопа обвиняется в укрывательстве убийства

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Майкопа, который обвиняется в укрывательстве убийства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея.

Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея

Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея

По версии следствия, в апреле этого года обвиняемый находился в помещении охранной комнаты контрольно-пропускного пункта почтового отделения в Майкопе. Он помог охраннику, который убил сотрудника почты, скрыть следы преступления. Мужчина также помог ему спрятать тело.

Житель Майкопа обвиняется по ч. 2 ст. 316 УК РФ (укрывательство особо тяжкого преступления). Прокуратура города направила уголовное дело в суд.

Алина Зорина

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