Житель Майкопа обвиняется в укрывательстве убийства

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Майкопа, который обвиняется в укрывательстве убийства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея

По версии следствия, в апреле этого года обвиняемый находился в помещении охранной комнаты контрольно-пропускного пункта почтового отделения в Майкопе. Он помог охраннику, который убил сотрудника почты, скрыть следы преступления. Мужчина также помог ему спрятать тело.

Житель Майкопа обвиняется по ч. 2 ст. 316 УК РФ (укрывательство особо тяжкого преступления). Прокуратура города направила уголовное дело в суд.

Алина Зорина