В Красносулинском районе мужчина пошел на разбой из-за пива

В Красносулинском районе задержали подозреваемого в нападении на продуктовый магазин. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщает пресс-служба межмуниципального отдела МВД России «Красносулинский».

Установлено, что в торговое помещение зашел мужчина, который угрожая предметом, похожим на пневматический пистолет, потребовал от продавца передать ему бутылку пива. После этого любитель пенного напитка скрылся с места преступления.

В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Им оказался 25-летний местный житель. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ева Китаева