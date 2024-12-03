В Крутых Ключах авария на электросетях спровоцировала затор на железнодорожном переезде

Затор образовался в районе железнодорожного переезда в Крутых Ключах в Самаре утром во вторник, 3 декабря. Причиной происшествия стала авария на электросетях. Об этом сообщает Госавтоинспекция Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Авария спровоцировала сбой в режиме работы звуковой сигнализации и шлагбаумов на железнодорожном переезде. На место выехал экипаж ДПС отдела ГИБДД Волжского района.

Сведения об аварии направлены в центр автофиксации административных правонарушений в области дорожного движения. В период сбоя прекращена фиксация нарушений в районе происшествия.

Георгий Портнов