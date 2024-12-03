На Кубани спрос на юристов за год увеличился на 118%

В Краснодарском крае спрос на юристов вырос на 118%. В сфере ужесточается конкуренция, сообщает пресс-служба онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С января 2024 года работодатели разместили более 2,2 тыс. вакансий для юристов. Это на 118% больше аналогичного периода прошлого года. Уровень конкуренции среди этих специалистов в регионе составляет 20 резюме на одну вакансию.

В Республике Адыгея спрос на юристов увеличился на 141% по сравнению с 2023 годом. Конкуренция составляет 22 резюме на одну вакансию.

Высокий спрос на работников юридической сферы наблюдается в Москве. Это почти каждая третья вакансия от общего числа предложений по работе — 31%. В Санкт-Петербурге (9%), Краснодарском крае (4%) и Московской области (4%). За год резко вырос спрос на юристов в Мордовии (+85% вакансий г/г), Карелии (+73%) и Коми (+59%).

Средняя предлагаемая заработная плата для юристов в Краснодарском крае составляет 60,1 тыс. руб., в Адыгее — 50 тыс. руб. По стране показатель составляет 64,6 тыс. руб.

Алина Зорина