В центре Ростова ограничат движение транспорта до 30 июня

В связи с строительно-монтажными работами в центре Ростова ограничат движение с 5 декабря текущего года до 30 июня 2025 года. Об этом сообщает Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Ремонтные работы будут вести по адресу ул. Красноармейская, 250-254. Движение ограничат по ул. Восточная на участке от пер. Журавлева до пер. Крепостной.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал об ограничении движения в центре Ростова 1 января из-за проведения новогоднего забега. Забег стартует в парке им. Горького и будет пролегать по ул. Пушкинской с пересечением пр. Ворошиловского, ул. Соколова, пр. Чехова, пр. Кировского, пер. Крепостного и Нахичеванского.

Ева Китаева