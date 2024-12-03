На трассе Самара — Оренбург перевернулся автомобиль

Серьезный дорожный инцидент произошел вечером 2 декабря на 110 км трассы Самара — Оренбург. Автомобиль ВАЗ 2107 съехал в кювет и перевернулся, сообщили в Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Информация о происшествии поступила на пульт оперативных служб в 16:35 (MSK+1). К месту выехали пожарно-спасательное подразделение пожарной части № 105, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Выяснилось, что в результате аварии пострадал водитель, он был госпитализирован в Нефтегорскую районную больницу.

В ходе аварийно-спасательных работ пожарные отключили системы электропитания транспортного средства и произвели его стабилизацию.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Алексей Алексеев