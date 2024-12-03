Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На трассе Самара — Оренбург перевернулся автомобиль

Серьезный дорожный инцидент произошел вечером 2 декабря на 110 км трассы Самара — Оренбург. Автомобиль ВАЗ 2107 съехал в кювет и перевернулся, сообщили в Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Информация о происшествии поступила на пульт оперативных служб в 16:35 (MSK+1). К месту выехали пожарно-спасательное подразделение пожарной части № 105, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Выяснилось, что в результате аварии пострадал водитель, он был госпитализирован в Нефтегорскую районную больницу.

В ходе аварийно-спасательных работ пожарные отключили системы электропитания транспортного средства и произвели его стабилизацию.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Алексей Алексеев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...