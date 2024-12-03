На Ямале 16-летний подросток подозревается в убийстве матери по неосторожности

Следственный отдел по Надыму СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СО по Надыму СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка по ч. 4 ст. 111 УК РФ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ СО по Надыму СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка по ч. 4 ст. 111 УК РФ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, инцидент произошел в Надыме 27 ноября между несовершеннолетним и его матерью, которая долгое время злоупотребляла алкоголем. В ходе ссоры подросток ударил женщину три раза ногой в брюшную полость, из-за чего потерпевшая получила травму в виде разрыва брыжеечной артерии. На следующий день 46-летняя пострадавшая скончалась от полученного повреждения.

На данный момент подросток задержан, следствие проводит незамедлительные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства случившегося. В отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Анастасия Таначева