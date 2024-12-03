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Жительницу Свердловской области будут судить за контрабанду нефтепродуктов

Уральские таможенники раскрыли схему контрабанды нефтепродуктов стоимостью свыше 12,5 млн руб., сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. Сотрудники выявили незаконный экспорт почти 100 т стратегически важных товаров из России в Казахстан.

Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления

Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления

По данным следствия, жительница Свердловской области от имени коммерческой фирмы занималась контрабандой в течение трех лет. Она экспортировала нефтепродукты под видом других товаров, чтобы увеличить прибыль и сократить сроки поставок. В течение всего времени злоумышленница не предоставляла декларации на груз.

В отношении менеджера коммерческой организации возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Материалы дела переданы в Карталинский городской суд Челябинской области. Максимальное наказание за это преступление составляет до пяти лет лишения свободы.

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