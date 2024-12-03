В Екатеринбурге на два дня отключат телевещание из-за профилактических работ

Два дня подряд, 5 и 6 декабря, в Екатеринбурге возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала в связи с профилактическими или другими работами, сообщил свердловский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

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Перерывы в вещании возможны с 9:00 до 17:00, они коснутся пакетов программ РТРС-1, РТРС-2, а также частот «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Мир», «Звезда», «Орфей», «Екатеринбург», «Вера», «Комсомольская правда», «Воскресение», «Серебряный дождь». Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий.

Кроме того, работы будут проводиться в других городах Свердловской области: 3 и 4 декабря в Серове с 8:00 до 17:00, и 4 декабря в Асбесте с 10:00 до 17:00.

Напомним, из-за плановых профилактических работ несколько телеканалов и радиостанций в Свердловской области отключали с 8 по 14 апреля.

Ирина Пичурина