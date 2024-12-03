Сотрудник Щучанской больницы осужден за гибель пациента во время пожара

Щучанский районный суд Курганской области признал виновным ответственного за пожарную безопасность сотрудника межрайонной больницы №8 в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 219 УК РФ). Его приговорили к принудительным работам на два года, сообщает прокуратура Курганской области.

Суд установил, что в 2022 году ответственный за пожарную безопасность больницы дал указание сотрудникам отключить шлейф на пульте системы сигнализации. По его мнению, оборудование часто срабатывало ложно. В этом же году в медучреждении произошел пожар в палате терапевтического отделения. Из-за отсутствия оповещения один из пациентов задохнулся.

Виновному в гибели пациента назначили наказание в виде принудительных работ на срок два года. Приговор не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска