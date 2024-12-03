Донским охотхозяйствам выделили более 600 тысяч доз вакцины от бешенства

В Ростовской области между охотничьими угодьями распределили около 600 тыс. доз вакцины «Рабистав». Препарат предназначен для предотвращения распространения бешенства среди плотоядных животных. Об этом сообщает пресс-служба регионального минприроды.

По информации ведомства, вакцина формирует у плотоядных животных стойкий иммунитет к вирусу бешенства и снижает риски заражения. Также она предотвращает распространение болезни как у диких, так и сельскохозяйственных животных.

Всего до конца года по охотничьим хозяйствам донского региона планируется распределить 1,2 млн доз вакцины.

Анастасия Казуков