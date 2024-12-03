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Четыре автобуса в Ноябрьске вернулись к прежним маршрутам

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) с 3 декабря четыре автобуса возобновили движение по обычным маршуртам на участке улицы Ленина — от улицы 60 лет СССР до проспекта Мира, сообщили в мэрии города.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Автобусы №1, 8, 9, 10 снова будут следовать через остановочные пункты «Центральная городская больница» и «Школа № 6».

Напомним, в начале ноября в Ноябрьске вернулись на прежние маршруты шесть автобусов — №2,2А, 4, 7, 17, 28. Схемы движения были изменены весной из-за ремонта магистральных сетей тепловодоснабжения и закрытием проезда транспорта по ул. Муравленко.

Ирина Пичурина

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