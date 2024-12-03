Прокуратура взяла на контроль расследование массовой драки подростков в Новокуйбышевске
Следователи возбудили уголовное дело по факту массовой драки несовершеннолетних в Новокуйбышевске. Преступление квалифицировано как хулиганство (ст. 213 УК РФ). Ход и результаты расследования взяла на контроль городская прокуратура. Об этом сообщает надзорное ведомство.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Перед этим в СМИ появилась информация об инциденте. Также полиция начала проверку по факту обращения 30 ноября в дежурную часть ОМВД РФ по Новокуйбышевску поступило сообщения о конфликте неизвестных лиц на улице Суворова.
Силовики выехали на место. Они установили и опросили очевидцев происшествия.