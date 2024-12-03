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Экс-директора центра занятости Гуково будут судить за поборы с подчиненных

Бывший директор центра занятости населения Гуково предстанет перед судом по статье о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, с 2018 по 2022 год обвиняемая требовала от подчиненных отдать ей часть начисленных премий. Опасаясь увольнения, сотрудники передавали начальнице деньги. В результате экс-директор незаконно получила почти 300 тыс. руб.

В ходе следствия в отношении фигурантки была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время уголовное дело передано в суд. Санкции инкриминируемой экс-директору Центра занятости статьи предусматривают лишение свободы сроком от трех до десяти лет.

В ведомстве не называют фамилию фигуранта уголовного дела. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», директором ГКУ РО «Центр занятости населения города Гуково» в период с ноября 2016 года по декабрь 2022 года значилась Наталия Рамазанова.

Анастасия Казуков

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