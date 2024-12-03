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ТюмГУ передаст Тюмени участок с мемориалом жертвам политических репрессий

Тюменский государственный университет (ТюмГУ) планирует передать в муниципальную собственность Тюмени земельный участок на ул. Семакова, где расположен мемориал жертвам политических репрессий сталинских времен, передает портал 72.ru.

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Осенью журналист портала Артур Галиев направил губернатору Тюменской области Александру Моору жалобу, в которой объяснил, что доступ к памятнику был закрыт и тюменцы были вынуждены возлагать цветы на забор — по данным вуза, объект является режимным, и для того, чтобы подойти к мемориалу, нужно написать обращение руководству ТюмГУ. Кроме того, в обращении было отмечено плохое состояние памятника.

После этого из регионального правительства жалобу передали в администрацию города и в вуз, в котором сообщили, что благоустройством на земельном участке могут заняться после окончания зимы.

Мемориальный знак в память о жертвах политических репрессий был установлен на улице Семакова в 90-е на месте бывшего «Дома НКВД», где только в 1937-1938 года расстреляли около 2 тыс. жителей Тюменской области. Здание разрушили в 1998 году. В 2000-е годы на его месте возвели библиотечный центр ТюмГУ.

Ирина Пичурина

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