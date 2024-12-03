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В твороге тобольского молочного завода нашли мертвых насекомых

Специалисты Россельхознадзора во время проверки обнаружили в продукции АО «Тобольский городской молочный завод» мертвых насекомых и антисанитарию в цехе, сообщили в управлении ведомства по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

Фото: Россельхознадзор Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Фото: Россельхознадзор Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

14 ноября Россельхознадзор совместно с Тобольской межрайонной прокуратурой нашли в цехе 56 мешков продукции неизвестного происхождения — вероятно, творога, в которых находились куски картона и мертвые насекомые. В камере охлаждения также выявлен продукт неизвестного происхождения, предположительно, это было сливочное масло, у него отстутствовали сроки годности и прослеживаемость. У обоих видов продукции также не было маркировки. Кроме того, закваски для производства кефира хранились во вскрытом виде.

Цех по производству молочной продукции в антисанитарном состоянии: подоконники производственных помещений, система вентиляции в слое грязи, большое скопление мертвых насекомых, паутины. На производственные поверхности и оборудование осыпалась побелка со стен, потолков, системы вентиляции. В ходе проверки также было обнаружено, что ржавые трубопроводы в производственных помещениях обмотаны тряпичными лентами и полиэтиленом для упаковки пастеризованного молока, а грязная вода из умывальников стекает на пол, на полу имеются выбоины и местами отсутствует плитка. В слое грязи ржавчины также находились линии упаковки и транспортировки пищевой продукции.

Всего во время проверки специалисты выявили 21 нарушение требований технических регламентов. Вся информация направлена в Тобольскую межрайонную прокуратуру.

Напомним, в прошлом месяце в Свердловской области Россельхознадзором было выявлено фальсифицированное сливочное масла. Производителем фальсификата является предприниматель из Омской области.

Ирина Пичурина

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