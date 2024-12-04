От Милана до Вены

В 2024 году самой дорогой торговой улицей мира по версии консалтинговой компании Cushman & Wakefield стала виа Монтенаполеоне в Милане, где ставка аренды торговой недвижимости год к году увеличилась на 10%, до $2,04 тыс. за 1 кв. м. Следом идет 5 Авеню в Нью-Йорке, где ставка для ритейлеров составляет $2 тыс. за 1 кв. м — показатель с прошлого года не изменился. Лондонская Бонд-стрит традиционно входит в список самых дорогих улиц мира: по итогам 2024 года средняя стоимость аренды помещений под магазины в этой локации британской столицы достигла $1,76 тыс. за 1 кв. м — это на 13% больше по сравнению с прошлым годом.