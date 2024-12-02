Артем Жога вручил награды 20 военнослужащим в честь 14-летия со дня создания ЦВО

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога поздравил военнослужащих с 14-летием со дня образования Центрального военного округа (ЦВО) и вручил награды 20 бойцам, сообщили в полпредстве. В частности, господин Жога вручил орден «За военные заслуги», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степени, медали Жукова и Суворова и «За храбрость».

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На церемонии награждения Артем Жога отметил, что бойцы группировки «Центр» «сотни раз доказывали свою верность и преданность Родине, проявляли истинное мужество и героизм».

«Бойцы ЦВО продолжают славные традиции, заложенные предшественниками в годы Великой Отечественной войны. Сегодня в зоне специальной военной операции они выполняют одну из основных задач по защите интересов русских людей»,— сказал он.

ЦВО был образован 1 декабря 2010 года по указу президента на базе Приволжско-Уральского и части Сибирского военных округов.