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В Ростове курьер телефонных мошенников получил четыре года колонии

Каменский районный суд приговорил 41-летнего курьера телефонных мошенников к четырем годам лишения свободы по статье «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

В июле текущего года злоумышленник похитил более 700 тыс. рублей у трех жителей Каменска-Шахтинского. Его сообщники звонили пожилым людям, представлялись медицинскими работниками или знакомыми и сообщали ложные сведения о произошедшем ДТП. Под предлогом необходимости оплаты лечения пострадавших обвиняемые просили передать денежные средства курьеру, после чего фигурант забирал деньги, которые в дальнейшем распределялись между ним и сообщниками.

Ева Китаева

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