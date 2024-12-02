Администрацию Тобольска покинул директор департамента ЖКХ Евгений Курач

Директор департамента ЖКХ Евгений Курач покинул должность в администрации Тобольска, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Петр Вагин. Господин Курач переезжает в Тюмень на новое место работы по семейным обстоятельствам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telеgram-канал мэра Тобольска Петра Вагина Фото: Telеgram-канал мэра Тобольска Петра Вагина

«Евгений Леонидович прошёл "от и до" все этапы модернизации и реконструкции систем ЖКХ. Уверен, что его опыт и знания продолжат приносить пользу, а наша тобольская управленческая школа будет прославлять наш город в других муниципалитетах и регионах»,— написал господин Вагин.

По данным сайта тобольской администрации, исполняющим обязанности директора департамента назначена Екатерина Кислицына. Евгений Курач возглавлял департамент с 2015 года, в комитете ЖКХ он работал с 2008 года.

Анна Капустина