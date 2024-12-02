В Ростове осудили организаторов незаконной миграции из АТР

Железнодорожный районный суд приговорил организаторов межгосударственного канала незаконной миграции иностранных граждан из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Как сообщает пресс-служба УФСБ по региону, Лариса Новикова и Валерий Антюхов приговорены к трем годам и двум годам и шести месяцам лишения свободы соответственно.

Установлено, что жительница Краснодарского края Лариса Новикова и проживающий в Абхазии Валерий Антюхов оформляли иностранцам приглашения на въезд в Россию и разрешения на работу в качестве высококвалифицированных специалистов от фиктивных юридических лиц. Таким образам они помогли 70 иностранцам организовать незаконный въезд и пребывание на территории России.

В отношении обвиняемых было возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору»), а в отношении Ларисы Новиковой также по статьям «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов» и «Организация незаконной миграции».

Обжалование судом не удовлетворено, приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.

Ева Китаева