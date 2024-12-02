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В Ростове цены на недвижимость росли быстрее инфляции в 2024 году

Средняя стоимость 1 кв. м недвижимости на первичном и вторичном рынках донской столицы в среднем увеличилась на 8,4% с начала года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные аналитического отдела компании «Этажи».

При этом цены на жилье в Ростове на 1% обогнали средний по России уровень инфляции, который, согласно данным Ростовстата, к ноябрю составил 7,41%,.

Ростов занял третье место в топ-6 городов-миллионников, в которых увеличение стоимости жилья опередило инфляцию. В 2024 году наиболее значительный рост цен на недвижимость отмечается в Нижнем Новгороде – 14% и Казани – 13,9%. В Самаре, Воронеже, а также Челябинске наблюдается рост на уровне 7,5% – 8,3%.

В целом по России средняя стоимость 1 кв. метра готового жилья выросла лишь на 2%. По мнению аналитиков, в среднесрочной перспективе этот тренд будет сохраняться.

Анастасия Казуков

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