Ростовстат: Средний доход жителя Ростовской области составляет 52,4 тыс. рублей

Среднедушевой доход населения Ростовской области в январе-сентябре 2024 года составил 52,4 тыс. руб., сообщает Ростовстат.

Доходы населения включают в себя зарплаты, доходы от предпринимательской деятельности и сдачи недвижимости в аренду, пенсий, стипендий, различные пособия и др.

Всего в январе-сентябре 2024 года население Ростовской области получило более 1,9 млрд руб. денежных доходов. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года номинальные денежные доходы жителей региона выросли на 16,6%. С учетом инфляции реальные денежные доходы увеличились на 8,1%.

Кристина Федичкина