Объем выданных в Ростовской области автокредитов вырос более чем в два раза

В январе—октябре 2024 года в Ростовской области было выдано автокредитов на 85,8 млрд руб. Это на 138,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года (35,9 млрд руб.). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом в России в январе—октябре 2024 года было выдано автокредитов на сумму более 2 трлн руб., (+79,8%; в январе—октябре 2023 года — на 1,1 трлн руб.). Наибольший объем выданных автокредитов за указанный период зафиксирован в Москве (160,3 млрд руб.), Московской области (134,2 млрд руб.), Санкт-Петербурге (100,5 млрд руб.), Татарстане (94,0 млрд руб.) и Краснодарском крае (90,6 млрд руб.).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков считает, что рост объемов выданных автокредитов объясняется прежде всего эффектом низкой базы из-за дефицита новых машин в 2023 году. «Спрос на автокредиты поддерживается с помощью акций и скидок от дистрибьюторов, субсидированных ставок от автопроизводителей, а также благодаря общей потребительской активности граждан»,— также отмечает господин Волков, его слова приводятся в сообщении.

Кристина Федичкина