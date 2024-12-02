В Югре у двоих граждан нашли поддельные водительские права других стран

В Пыть-Яхе (ХМАО — Югра) полицейские выявили два поддельных водительских удостоверения, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. 25-летний гражданин иностранного государства и 32-летняя гражданка России сами обратились для замены документов, полученных в бывших республиках СССР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Инспекторы ГИБДД усомнились в подлинности прав и отправили их на экспертизу. Исследование подтвердило, что документы были распечатаны на цветном принтере, а защита не совпадает с предусмотренной в стране получения документа.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного удостоверения). Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Анна Капустина