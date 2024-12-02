Жителям Ростовской области требуется девять лет, чтобы скопить миллион рублей

Накопление миллиона рублей на пополняемом вкладе займет у жителей Ростовской области в среднем почти девять лет. По скорости сбора этой суммы гражданами регион занял 69 место среди субъектов федерации, следует из аналитики «РИА Новостей».

При этом 18,6% работающих дончан не смогут собрать миллион даже за 10 лет. Исследователи в своих расчетах основывались на том, что работающие граждане станут откладывать ежемесячно 10% от медианной зарплаты по региону. Согласно данным сервиса «Домострой-Дон», на первичном рынке областного центра цены на однокомнатные квартиры начинаются от 3,4 млн руб. в новостройках.

Список возглавил Чукотский автономный округ, жителям которого хватит немногим больше четырех лет для того, чтобы скопить миллион рублей. В среднем по стране этот срок составил семь лет и три месяца.

Дмитрий Ковалевский