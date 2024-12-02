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Губернатор Самарской области представил пять общественных советников

Назначены пять общественных советников при губернаторе Самарской области. Глава области Вячеслав Федорищев представил их на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 2 декабря.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В список общественных советников при губернаторе Самарской области вошли мастер спорта по легкой атлетике Елена Маркина, серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр в Париже Кирилл Пульвер и архитектор Ирина Фишман. Также советниками при главе региона стали директор юридической компании, ООО «Октогон» Олег Никитенко и бывшая омбудсмен Ольга Гальцова.

По словам Вячеслава Федоришева, Ирина Фишман отвечает за сферу градостроительной политики, урбанистики и развития исторического центра. Олег Никитенко в качестве советника курирует жилищное строительство. А Ольга Гальцова как советник-консультант будет заниматься вопросами социальной политики.

Георгий Портнов

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