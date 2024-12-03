Краснодарские ученые создали новый сорт сои Кихара

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур им. В. С. Пустовойта (Краснодар) разработали новый уникальный сорт сои Кихара. Он был создан в селекционно-семеноводческом центре, открытом в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Новый сорт отличается ранней спелостью и созревает в Краснодарском крае на широтах 44–46° в среднем за 112 дней, но может успешно возделываться на более широком диапазоне территорий — от юга и Северного Кавказа до Нижне-Волжского края. Кихара может выдерживать заморозки по всходам до минус 5 °С. Кроме того, сорт не восприимчив к изменению длины дня.

За счет повышенной холодоустойчивости и пониженной реакции на длину дня сорт сои Кихара может выращиваться при сверхранних (на месяц раньше оптимальных) сроках посева на укороченных, практически субтропических, ранневесенних длинах дня.

«Главное достоинство сорта сои Кихара в том, что он может формировать очень высокие урожаи за счет высокой отзывчивости на малейшее улучшение условий выращивания, в том числе при улучшении влагообеспечения или повышении плодородия почвы. С другой стороны, сорт сои Кихара может выдерживать аномальные погодные условия, например дефицит воды в почве при длительной засухе. Все эти свойства обеспечивают сорту более высокую урожайность»,— рассказал заведующий отделом сои ВНИИМК, д. с.-х. н., член-корреспондент РАН Сергей Зеленцов.

Ученые отмечают, что в среднем за четыре года сортоиспытания, два из которых были острозасушливыми, урожайность этого сорта в условиях Краснодарского края составила 28,9 ц/га. В засушливые годы сорт Кихара вел себя достойно и формировал урожаи на 3–5 ц/га больше, чем обычные сорта.

Селекционно-семеноводческий центр, открытый на базе старейшего в России НИИ в сфере масличных культур, был создан в 2021 году по национальному проекту «Наука и университеты». За четыре года ученые вывели пять новых сортов масличных культур, реализовали семена на общую площадь 58 тыс. га, запатентовали две новые технологии.

Подготовлено при поддержке нацпроекта «Наука и университеты»