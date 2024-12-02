В Тольятти рецидивист избил продавца магазина, чтобы похитить зеркало

В Тольятти правоохранители задержали 36-летнего ранее судимого за имущественные преступления местного жителя, который в комиссионном магазине избил продавца и похитил настольное зеркало. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как следует из полицейских материалов, днем в комиссионный магазин пришел мужчина. Увидев на витрине зеркало, он неожиданно стал кричать и требовать, чтобы продавец отдал его. Затем он начал наносить удары продавцу, заставив того открыть витрину, взял зеркало и скрылся.

При проверке отпечатков пальцев криминалисты идентифицировали личность злоумышленника. Вскоре он был задержан и доставлен в отделение, где заявил, что ему понравилось зеркало и он решил забрать его.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на территории города.

Алексей Алексеев