Мотоцикл «Урал» победил в конкурсе «Достояние Среднего Урала»

Мотоцикл «Урал» занял первое место в конкурсе «Достояние Среднего Урала», сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области. За него отдали 23,4 тыс. голосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В пятерку лидеров также вошли музейный комплекс УГМК (22,4 тыс. голосов), природный парк «Оленьи ручьи» (16,4 тыс. голосов), сказы Павла Бажова (15,3 тыс. голосов), Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн (14 тыс. голосов). Конкурс проходил с 1 августа по 1 декабря 2024 года на портале «Госуслуги».

«Хочу отметить, что борьба была очень жаркой. Вперед выходили то одни, то другие номинанты, порой с разницей в один голос. И до последнего нельзя было сказать, кто победит»,— сказал председатель общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

В этом году конкурс проводится в третий раз. В голосовании поучаствовали 77 тыс. человек, они могли отдать голос за пять претендентов. Всего было подано более 158 тыс. голосов.

Напомним, в прошлом году «Достоянием Среднего Урала» стали музей «Горнозаводской Урал» и волейбольный клуб «Уралочка». Статус также присвоили карьеру хризотил-асбеста Уральского асбестового горно-обогатительного комбината, Алапаевской узкоколейной железной дороге, Невьянской наклонной башня.

Анна Капустина