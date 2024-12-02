В Оренбуржье суд рассмотрит дело о коммерческом подкупе в строительной организации

В Дзержинский районный суд Оренбурга направлено уголовное дело в отношении двух должностных лиц строительной организации. Они обвиняются в совершении преступления по п.п. «а», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), а также по ч. 6 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа в значительном размере). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемые с января по октябрь 2022 года «получили от представителей двух юридических лиц и одного индивидуального предпринимателя незаконное вознаграждение». Его сумма составила свыше 1,2 млн руб. Деньги предназначались за содействие при заключении договоров подряда, аренды строительной техники и предоставления услуг автовышки. Обвиняемые должны были обеспечить беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ.

В прокуратуре региона отмечают, что обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 9 лет со штрафом до 40-кратной суммы коммерческого подкупа.

Руфия Кутляева