В Челябинске до 8 декабря будут проверять затонированные автомобили

Госавтоинспекция Челябинска со 2 по 8 декабря будет проводить профилактическое мероприятие «Тонировка». Сотрудники будут останавливать затонированные автомобили и проверять прозрачность стекол, сообщили в пресс-службе городского ГАИ.

Согласно техническому регламенту, светопропускание ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей должно составлять не менее 70%. За нарушение этого правила грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 500 руб.