Водитель иномарки перегородил проезд на федеральной автодороге в Сочи

В Сочи водитель «Тойоты» перекрыл движение на федеральной автодороге для проезда свадебного кортежа. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

В ходе проверки специалисты Госавтоинспекции установили, что водитель автомобиля марки «Тойота» создал заторовую ситуацию, нарушив ПДД. Инспекторы привлекли нарушителя к административной ответственности.

«Ъ-Сочи» писал, что вблизи аэропорта курорта произошла авария, в которой автомобиль одного из участников ДТП разорвало на две части. Пострадали водители и пассажиры иномарок.

Мария Удовик