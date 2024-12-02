Водитель иномарки перегородил проезд на федеральной автодороге в Сочи
В Сочи водитель «Тойоты» перекрыл движение на федеральной автодороге для проезда свадебного кортежа. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ курорта.
Фото: Telegram-канал ЧП Сочи
В ходе проверки специалисты Госавтоинспекции установили, что водитель автомобиля марки «Тойота» создал заторовую ситуацию, нарушив ПДД. Инспекторы привлекли нарушителя к административной ответственности.
«Ъ-Сочи» писал, что вблизи аэропорта курорта произошла авария, в которой автомобиль одного из участников ДТП разорвало на две части. Пострадали водители и пассажиры иномарок.