Замом самарского мэра стал главный по содержанию дорог

Заместителем главы Самары и руководителем аппарата муниципальной администрации назначен Владимир Терентьев. Его представили городским чиновникам в понедельник, 2 декабря, сообщает мэрия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Владимир Терентьев имеет три высших образования. С 2012 по 2018 год он руководил аппаратом администрации Самары.

Также в 2018 — 2021 году Владимир Терентьев был первым заместителем вице-губернатора — главой администрации губернатора Самарской области и вице– губернатором — руководителем администрации главы региона. С 2021 года он занимал пост генерального директора областного ГКП «Агентство по содержанию автомобильных дорог» (АСАДО).

Георгий Портнов