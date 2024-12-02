В Кургане легковая машина въехала в реанимобиль

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и реанимобиля произошло в Кургане. Пострадал один человек, сообщает пресс-служба городской госавтоинспекции.

Авария произошла 1 декабря рядом со спортивным комплексом имени В.Ф. Горбенко. По данным ГАИ, 70-летний водитель автомобиля Honda CR-V, двигаясь по улице Сибирская со стороны Пичугина по направлению Савельева, выехал на полосу встречного движения и врезался в стоявший реанимобиль Ford Transit. За рулем автомобиля скорой помощи находился 53-летний курганец.

По словам пострадавшего в ДТП водителя легковой машины, он потерял контроль над управлением из-за того, что почувствовал себя плохо. Он госпитализирован.

Сотрудники ГАИ возбудили в отношении водителя Honda CR-V дело об административном правонарушении и проведении административного расследования по ст. 12.15 ч. 4 КоАП РФ.