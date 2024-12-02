Челябинцы в среднем могут накопить 1 млн рублей за восемь лет

Жители Челябинской области способны накопить 1 млн руб. в среднем за 7,9 года. Среди регионов России Южный Урал занимает 40 место по этому показателю. При этом 15,9% работников в регионе не смогут отложить такую сумму за 10 лет стажа. Соответствующий рейтинг составили «РИА Новости».

В прошлом году Челябинская область занимала 45 позицию в рейтинге. Накопить 1 млн руб. тогда было возможно за 11,7 года, но для 14% работающего населения для этого не хватило бы 15 лет стажа.

В топ-3 рейтинга попали Чукотский (4,1 года нужно копить 1 млн руб.), Ямало-Ненецкий автономные округа (4,6 года) и Магаданская область (4,6 года). При этом не способны за 10 лет стажа отложить подобную сумму в этих субъектах страны 1,6%, 0,8% и 0,3% населения соответственно. В регионы, где копить 1 млн руб. нужно дольше всего, вошли Республики Ингушетия (10,6 года; 51,5% работающих не способны это сделать), Чеченская (10,4 года; 49,1%) и Калмыкия (10,3 года; 31,1%).

Расчеты произведены по данным Росстата и Банка России. В модели накопления предполагалось сбережение ежемесячно 10% от размера медианной зарплаты в регионе на пополняемом банковском вкладе. Медианная зарплата является оценкой в среднем за 12 месяцев — с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2024 года. Процентная ставка по депозитам принята по федеральному округу, в который входит регион, уровень соответствует сентябрю 2024 года.

Виталина Ярховска