На Ямале разрешили вырубку елей к Новому году

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) началась кампания по продаже живых новогодних елок, она продлится с 1 по 31 декабря, сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В каждом муниципальном образовании региона определена своя территория для приобретения елей на специально отведенных участках, которые со временем естественным образом зарастают молодняком. Чтобы срубить елку и не получить штраф, стоимость будет зависеть от размера дерева — от 144 руб. за дерево до 1 м и до 691 руб. за ель высотой свыше 4,1 м. Допускается вырубка не более пяти елей или деревьев других хвойных пород для новогодних праздников для собственных нужд на одного жителя. Заключить договор по приобретению ямальцы могут в ближайшем лесничестве, оплатить услугу можно в банке, по почте или QR-коду.

Во время проведения кампании будет усилено патрулирование территорий лесного фонда, будет проверяться транспорт на наличие необходимых документов для перевозки новогодних деревьев. За незаконную вырубку физическим лицам грозит штраф в размере 5 тыс. руб., должностным лицам — 50 тыс. руб., юрлицам — до 700 тыс. руб.

В прошлом году на Ямале к Новому году жители региона приобрели 1481 елку.

Ирина Пичурина